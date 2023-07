Non dimentichiamoci dell' Unesco contro Israele

(Di martedì 25 luglio 2023) Ci piace ricordare l’, che nel 2016 decise come il Muro del Pianto di Gerusalemme non avesse mai avuto a che fare con l’ebraismo, se mai con l’Islam; come il Monte del Tempio, l’HarHaBait, non avesse avuto a che vedere con l’ebraismo, se mai con l’Islam; come il Muro occidentale, il Kotel Hamaaravì, dovesse immantinente chiamarsi Al Buraq, dal nome del cavallo di Maometto. Quando, alle Nazioni Unite, questa titanica scalata alle vette del sapere venne messa ai voti, l’Italia si astenne. E la libera stampa del paese con in palmo di mano storia, arte e archeologia, evitò di alzare un pelo. Buona prova. Vorremmo allora ricordare come L’, presidio mondiale e vera cupolae culture dei popoli, mantenga tuttora intatte le nobili decisioni stabilite in quel 2016. Tutto è rimasto uguale, per la comunità di sapienti ...

Dopo la grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi allo studente di Bologna Patrick Zacki, che era stato condannato a tre anni di carcere dalla "giustizia"de Il Cairo per "diffusione ...