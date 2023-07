Nomine fatte già da Franceschini Mollicone umilia Pd e compagni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) "Io vedo una sinistra in difficoltà e ci son troppi giapponesi nel mondo del cinema. Il cinema è bene che si liberi da ogni condizionamento politico. Io quando voglio incontrare una persona non vado prima per strada a protestare qui stiamo inaugurando le proteste preventive. Il paradosso poi è che qui si sta discutendo un Cda, quindi delle poltrone come dicono loro, nominate dal precedente ministro. Qui io vedo che il Pd come il M5S fanno a gare per mettere il marchio anche sul cinema che va liberato da ogni condizionamento. Loro vorrebbero essere coinvolti con una rappresentanza all'interno del cda? Non c'è mai stato, siamo aperti al confronti ma rivendicare ora una cosa che non c'era prima è una forma di bizzantinismo, Io rassicuro che gli studenti verranno auditi a settembre". Il sottosegretario alla Cultura, Federicorisponde ...