No | Ursula von der Leyen non «si è aumentata lo stipendio del 15%»

(Di martedì 25 luglio 2023) Il 21 giugno 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si sostiene chevon der, presidente della Commissione europea, «vuole aumentare il suomensile UE a 35.957 euro!!!!! Il 15 % in più di ciò che già guadagna!». Nei giorni seguenti diversi altri account hanno rilanciato il contenuto anche su Twitter. Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro nelle leggi che regolano gli stipendi di funzionari e politici europei. La fonte indicata per sostenere le affermazioni circolate sui social è in molti casi un articolo, in tedesco, intitolato “Più 15 per cento! Von dervuole aumentare il suomensile UE a 35.957 euro” e pubblicato il 12 giugno 2023 sul sito austriaco eXXpress. Secondo quanto riportato nell’articolo, «i 50.000 ...