No! Le grandine che ha colpito il Nord Italia non c’entra niente con le fantomatiche scie chimiche

(Di martedì 25 luglio 2023) Circola su Facebook un’immagine dove vengono mostrate delle grosse palle di ghiaccio (anche qui, qui e qui), con allegata una didascalia dove si menzionano sostanze che – secondo la narrazione – non dovrebbero esserci. Anche se non vengono nominate, il riferimento alla teoria delleè lampante. Conosciamo infatti diversi precedenti, dove si tenta di usare neve eper supportare tale narrazione complottista. Il tutto senza allegare i riferimenti a una analisi di laboratorio, cosa che gli stessi utenti lamentano nel rispondere al post. Per chi ha fretta: A seguito delle grandinate che hanno interessato ilcircolano immagini di palle di ghiaccio con citazione di analisi dai risultati ritenuti “anomali”. Trovare certe quantità di bario, alluminio e stronzio ...

...restituiscano un po' pace ai cittadini martoriati da una lunga e spaventosa notte sotto la,... E ora di dire basta alle fake news e alla serie dirispetto alla crisi climatica ". Maltempo, la ...Poi auspica l'arresto dei teppisti- tav che hanno assaltato il cantiere di Chiomonte della ... Gli eventi estremi in nord Italia, tra tornado, chicchi digrossi come palle da tennis e ...

Tempesta nella notte a Milano. Fontana:"Situazione tragica". In Veneto 8 mila al buio senza corrente - Milano: dopo la tempesta per le strade della città ancora allagate - Milano: dopo la tempesta per le strade della città ancora allagate RaiNews

I nubifragi della scorsa notte con fortissimo vento e grandine hanno causato anche una strage di alberi in Veneto, con centinaia di piante abbatute dal vento. (ANSA) ...Entrambe sono state uccise da alberi divelti dalla violenza del vento. A Venezia "sono caduti chicchi di grandine grossi come mele", come ha affermato il presidente della Regione Luca Zaia e in ...