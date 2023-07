Nikita e Diamante | volano parole grosse fra i due | la rottura è definitiva

(Di martedì 25 luglio 2023) Non solo i Donnalisi e a settimane alterne gli Oriele, anche i Makita non non sono durati dopo il Grande Fratello Vip. La coppia composta daPelizon e Matteo, infatti, si è definitvamente lasciata. I due avevano provato a rimettersi insieme dopo il GFVip, fino alladi un mese fa. A distanza di quattro settimane i rapporti fra i due si sono incrinati ancora di più. Secondo quanto dichiarato daPelizon, infatti, Matteole avrebbe messo i bastoni fra le ruote a livello lavorativo. “Angels, essendo che la serata del 5 agosto a Principina a Mare era stata trovata dama non è gradita la mia presenza, non sarò presente” – ha scritto sui social – “Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di ...

MatteoPelizon dopo essersi ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip , ci avevano provato anche fuori. Purtroppo tra i due ex fidanzati le cose non sono andate bene e, apparentemente, ...La Pelizon , tuttavia, ha fatto presente che non ci sarà lanciando una precisa accusa nei confronti di. Questa la replica dialle parole di Matteo quando ha comunicato che le loro ...Ecco cosa ha dichiaratosu Matteo: L'ex gieffina ha poi proseguito: Anche Matteo, rispondendo ad un domanda su Instagram, ha detto la sua rivolgentesi al fandom che ...

Nikita Pelizon "accusa" Diamante, serate saltate e annullate Napolike.it

Nikita Pelizon, l'annuncio social spiazza i fan: saltano due serate ma l'ex gieffina rivela il motivo. Ecco cos'è accaduto ...Per Nikita Pelizon sono saltate alcune serate in discoteca fissate per i prossimi giorni. Lei ha accusato Matteo Diamante ...