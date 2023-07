Nicola Pio Nasca | primo non vedente laureato in pianoforte al conservatorio di Bari Ieri la seduta

(Di martedì 25 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:mattina l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, con il presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia e I.RI.FO.R. Puglia, Paolo Lacorte, hanno partecipato con viva emozione alladi laurea triennale indel giovane musicista nonPioaldi Musica Niccolò Piccinni di. Si tratta delstudente nondalla nascita che in Italia raggiunge questo importante traguardo, frutto di un grande impegno, passione e tenacia. “Era importante oggi essere qui per far sentire tutto il nostro supporto al giovane musicistaPioe a ...

Ieri mattina l'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo, con il presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia e I.RI.FO.R. Puglia, Paolo Lacorte, hanno partecipato con ...