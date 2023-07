Nel nuoto sono gli anni di Thomas Ceccon

Bronzo ad Hunter Armstrong Allo stacco in 0.62, terzo in virata a 25'50, Thomas Cecconfinale ... brillantezza e brillantini: 'Per essere il migliore c'è tempo' Leggi i commenti: tutte le ...Dopo aver vinto i Mondiali di Budapest2022, Thomas Ceccon è argento a Fukuoka nei 100 dorso. In Giappone il 22enne cede il titolo Ryan Murphy, finendo a cinque centesimi dallo statunitense (che chiude in 52.22. Pochi minuti prima ......lapprendimento del, in genere nelle piscine, leducazione alla sicurezza in acqua della popolazione, e, certamente, la crescente presenza dei bagnini e la loro maggiore professionalita'....

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello ...Thomas Ceccon è la nuova stella del nuoto italiano e, a Fukuoka ... Si allena al centro federale di Verona, sotto la guida di Alessio Burlina, e nel 2018 ha iniziato a vincere le sue prime medaglie, ...