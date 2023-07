Negare l’evidenza a ogni costo | non è segnale di serenità né di buona fede

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 luglio 2023) La conferenza dei Paesi del Mediterraneo che si è svolta domenica a Roma, senza dubbio ha accresciuto la forza contrattuale del Paese. Tanto non solo per quanto concerne i rapporti con gli stati viciniori, sia a nord che a sud. Per l’occasione nella capitale sono stati presenti anche autorità del vicino oriente, testimonianza che il progetto ha una portata più ampia, arrivando a interessare anche gli stati dell’ area indo pacifica. Quindi il Piano Mattei si propone di operare ben oltre i limiti del bacino del Mare Nostrum. Oltre alla Premier Meloni, hanno espresso compiacimento per la firma del documento di sintesi preparato alla fine dei lavori, anche la Commissaria Von der Leyen e le autorità della EU che l’avevano affiancata nella trasferta sul Tevere. Non è il caso di dar corpo alle ombre, ma è doveroso riferire che qualche processo all’ intenzione ha tentato di farsi strada ...