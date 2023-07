(Di martedì 25 luglio 2023) Ora in carcere è finito chi ha sostenuto Putin perfino da posizioni ancora più- nazionaliste, a dimostrazione che - al momento - Russia e democrazia non sono ancora compatibili. L'oppositore ...

"Finché rimane in custodia con questa accusa ridicola e ovviamente politicamente motivata, è un prigioniero politico", ha scrittoin un messaggio sui social media ripreso da diversi giornali ...quello che è successo 'un tentativo di mettere a tacere l'opposizione patriottica' in ... dolorosamente familiare a tutti i sostenitori di Alexei. "Igor Ivanovich [Strelkov] ha ...La Russia, ha dettoin aula, "sta sguazzando in una pozzanghera di fango o di sangue" ma "... Da quando ha iniziato quella che"l'operazione militare speciale" in Ucraina, il Cremlino ...

Navalny definisce ‘prigioniero politico’ l’ultra-nazionalista Strelkov (o Girkin) Globalist.it

L'oppositore russo Alexey Navalny ha definito «un prigioniero politico» il nazionalista russo Igor Girkin, meglio noto come Igor Strelkov.Vent'anni. È la pena che l'accusa ha chiesto per Alexey Navalny, il blogger e dissidente che si trova in carcere dal gennaio 2021 con fantomatiche accuse che Mosca ha costruito contro quello che è il ...