Nasce l’INAD | multe e notifiche legali arriveranno sulla PEC

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) L’Agenzia per l’Italia Digitale lancia, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali: il portale consente ai cittadini di ricevere via PEC tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione aventi valore legale. A partire dal 6 luglio,, rimborsi e ogni altra comunicazione della PA potranno arrivare in tempo reale direttamente sull’indirizzo di posta elettronica registrato all’interno della piattaforma. L’utilizzo della PEC per eleggere il domicilio digitale fa parte della più ampia attività di digitalizzazione dei pubblici uffici prevista dal PNRR, che può essere incentivata con la semplificazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese. Come riporta infatti InfoCert, il più importante Qualified Trust Service Provider, la competitività e l’innovazione del sistema produttivo possono essere raggiunti anche mediante la diffusione di ...