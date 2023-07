Napoli-Zielinski | c’è il sì per il rinnovo | i dettagli

Potrebbe presto chiudersi la telenovela legata al futuro di Piotrcol, il polacco ha detto sì al rinnovo Potrebbe presto chiudersi la telenovela legata al futuro di Piotrcol, il polacco ha detto sì al rinnovo. Secondo quanto ...é ormai ad un passo dal rinnovo in squadra azzurraDimaro Il traguardo del rinnovo non è stato ancora tagliato, ma per la prima volta dopo mesi di riflessioni Piotrè più vicino alla permanenza alche all'addio. L'ha confermato indirettamente Lotito, dopo aver cercato senza successo di regalare il centrocampista polacco a Sarri. "Resta dov'è e ...

Zielinski rinnova col Napoli! Gazzetta annuncia cifre e nuova scadenza, i dettagli CalcioNapoli24

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Zielinski ha accettato la proposta di rinnovo al ribasso formulata da De Laurentiis ...Follie arabe per il francese. Lotito tenta l'affondo per Kamada. I giallorossi vogliono blindare Dybala. Solo un pareggio in amichevole per gli azzurri ...