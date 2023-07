Napoli | ultimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi lavoro sul campo di Carciato. Nella mattinata il gruppo dopo una prima fase di scarico tra palestra e campo ha svolto un torneo di calcio tennis vinto dal trio Lozano, Simeone, Olivera. Mario Rui e Lobotka hanno svolto terapie. Per Osimhen lavoro di scarico in palestra. Il gruppo si ritroverà venerdì prossimo a Castel di Sangro, in Abruzzo, località in cui la preparazione andrà avanti fino al 12 agosto. In questa seconda fase ilgiocherà altre tre amichevoli con squadre estere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.