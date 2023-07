Napoli | sprint per Danso | c'è il sì del giocatore | cosa manca per chiudere

Canale 5, Paperissima: 2.855.000 spettatori (17,5%);. Rai 3, Un posto al sole : 1.487.000 ... Tv8,- Spal : 171.000 spettatori (1,5%);. La7, Padre Brown 2° episodio : 144.000 spettatori ...IT 20:40 - PAPERISSIMA21:21 - BOLD PILOT - LEGGENDA DI UN CAMPIONE - 1 PARTE 22:15 - TGCOM ... - IN QUESTO MONDO DI LADRI 21:01 -VIOLENTA - 1 PARTE 22:09 - TGCOM24 BREAKING NEWS 22:14 - ...Come alternativa a Lukaku, la Juventus avrebbe messo nel mirino Jonathan David , attaccante canadese del Lille, che interessa anche al. Dopo aver salutato Arthur , ufficiale oggi il prestito ...

Venere degli stracci a Napoli, sprint ricostruzione: via alla raccolta fondi ilmattino.it

L'addio di Kim dopo appena una stagione costringe il Napoli a intervenire sul mercato. Adesso è caccia al nuovo difensore centrale, colui che andrà a raccogliere un'eredità pesante e andrà a far coppi ...Moena – Gilardino è uomo prudente ma fatica a nascondere la voglia di iniziare ad allenare Mateo Retegui. « Non c’è ancora l’ufficialità, sappiamo che è una trattativa molto ben avviata. Lo stiamo seg ...