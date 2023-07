Napoli-SPAL | i tifosi contro un azzurro | “Non convince più Chissà cosa ne pensa Garcia”

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilnon è andato oltre il pareggiola. Ipartenopei si sono scagliatiAlex Meret. Ilha affrontato lanel secondo test amichevole a Dimaro, ma la partita è stata condizionata da un violento nubifragio che ha reso il terreno di gioco pesante. Nonostante gli sforzi, gli azzurri hanno concluso la sfida con un pareggio 1-1, con i gol di Puletto da centrocampo per lae di Anguissa per il. La prossima gara si terrà nel ritiro di Castel di Sangro. Sui social sono emersi alcuni messaggi poco incoraggianti da parte di alcunidel, concentrati principalmente sulle prestazioni del portiere Alex Meret. Tanti i supporters che hanno criticato ...

... l'agente di Kvaratskhelia , ieri ha raggiunto Dimaro, sede del ritiro del, per incontrare il presidente De Laurentiis. Insieme hanno seguito l'amichevole degli azzurri contro laanche se ...Tv8,: 171.000 spettatori (1,5%);. La7, Padre Brown 2° episodio : 144.000 spettatori (1,3%);. La7, Padre Brown 1° episodio : 132.000 spettatori (1,5%);. Rete 4, Tempesta d'amore: in ...Ultimo allenamento per ila Dimaro prima del ritorno a casa previsto nel pomeriggio. Il programma, ora, è il seguente: ... In mattinata la squadra, reduce dall'amichevole contro la, si è ...

LIVE - Napoli-Spal 0-0: primo tempo in corso Tutto Napoli

che lo sta studiando attentamente in questa prima parte del ritiro della SSC Napoli, a Dimaro Folgarida, e lo ha addirittura lanciato titolare nell'amichevole di ieri sera contro la SPAL, l'esterno ...Nell'amichevole contro la Spal il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha provato un esperimento, schierando Raspadori sull'esterno destro d'attacco ...