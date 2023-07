Napoli - Spal 1 - 1 | gli highlights e i gol di Puletto e Anguissa

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo aver segnato 6 gol all'Anaune, ilcampione d'Italia non è andato oltre il pareggio per 1 - 1 contro laretrocessa in Serie C . A Dimaro, la squadra guidata da Rudi Garcia è subito ...

Dopo aver segnato 6 gol all'Anaune, ilcampione d'Italia non è andato oltre il pareggio per 1 - 1 contro laretrocessa in Serie C . A Dimaro, la squadra guidata da Rudi Garcia è subito pericolosa con Politano e Simeone, ma ...Prolungamento al 2028 con opzione fino al 2029. Il suo procuratore Mamuka Jugeli a Dimaro con l'intermediario Zaccardo Db Dimaro (Tn) 24/07/2023 - amichevole // foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Khvicha Kvaratskhelia È più notizia il prossimo rinnovo di Kvaratskhelia a 2,5 milioni o l'ingaggio attuale di 1,3 milioni La Gazzetta ...DIMARO FOLGARIDA. Pareggia illa sua seconda e ultima amichevole in Trentino. Sotto una pioggia battente, gli azzurri non riescono ad avere la meglio contro lae nel finale hanno rischiato anche di perdere. A ...

Napoli avanti piano: riprende la Spal con Anguissa. E si fanno male Mario Rui e Lobotka La Gazzetta dello Sport

Nell'amichevole a Dimaro gli uomini di Garcia non riescono ad andare oltre al pareggio, ma a preoccupare sono gli infortuni di Mario Rui e Lobotka ...Il Napoli non va oltre il pari contro la Spal nel secondo ed ultimo test di questo ritiro trentino prima del trasferimento a Castel di Sangro: 1-1 il risultato finale. 20.15 - ...