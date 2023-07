Napoli in pole per Danso | c’è il sì del giocatore | ecco cosa manca per chiudere

(Di martedì 25 luglio 2023)in Corsa per il Difensore Kevin: IlDice Sì a De Laurentiis.per Concludere l’Affare con il Lens. Calciomercato. Ilè sulle tracce di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Kim, che ha lasciato il club dopo solo una stagione. La caccia si è ora concentrata su Kevin, un roccioso difensore austriaco classe ’98 in forza al Lens. Le esigenze delsono chiare: si cerca un calciatore che possa giocare come centrale sinistro, preferibilmente mancino. Tra i nomi considerati, tra cui Kilman, Mavropanos e Scalvini,è emerso come la scelta preferita. L’allenatore del, Garcia, ha mostrato un particolare interesse ...

Commenta per primoa caccia del dopo Kim. C'è da trovare il difensore centrale e insembra esserci Danso del Lens. C'è anche un piano B, come raccontato oggi dal Mattino , che sarebbe Kilman , ma nessun ......disputate in questa calda estate non lo ha impiegato nemmeno contro i campioni d'Italia del. ... Nel campionato di Serie B il Brescia è inposition. Precede il Perugia, e subito dopo ci sono ...Salernitana in. 09.00 - È fatta per Arthur alla Fiorentina: il giocatore svolgerà oggi le ... Il portiere classe 2001 si trasferirà dal Bari ale poi verrà girato in prestito al club toscano,...

Il Napoli cerca un difensore: Danso è in pole, ma ci sono alternative Goal.com

Napoli in Corsa per il Difensore Kevin Danso: Il Giocatore Dice Sì a De Laurentiis. Ecco Cosa Manca per Concludere l'Affare con il Lens.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...