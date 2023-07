Napoli | il piano B se sfuma Danso e altri due nomi per la difesa

Commenta per primoa caccia del dopo Kim. C'è da trovare il difensore centrale e in pole sembra esserci Danso del Lens. C'è anche unB, come raccontato oggi dal Mattino , che sarebbe Kilman , ma nessun ...Dal 15 settembre ci sarà ildei trasporti sul ferro. Avremo sia l'incremento dei treni che il prolungamento degli orari. Da settembre ail venerdì e il sabato si potrà prendere metropolitana e funicolare fino alle 2 ...Novità per i trasporti pubblici a. Ai quattro nuovi treni già in circolazione saranno presto aggiunti altri tre convogli, già ...-ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi - ci sarà ildei ...

Napoli avanti piano: riprende la Spal con Anguissa. E si fanno male Mario Rui e Lobotka La Gazzetta dello Sport

anche chi mette il danaro in secondo piano. Questa storia non ha ancora un finale ... “Zielinski ha accettato di rinnovare col Napoli a una cifra inferiore a quella che gli abbiamo proposto”. Firma ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. È stato presentato questa mattina, 25 luglio, in Sala Giunta il piano di potenziamento del trasporto su ferro in città. Più treni ...