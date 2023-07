(Di martedì 25 luglio 2023) L’uomo, un 52enne di Secondigliano, ha seguito la sua ex moglie anche nella caserma dei carabinieri. La legge n.38 dell'aprile 2009 tutela le vittime di

Il gruppo di malviventi era statodai carabinieri di Riccione nel luglio del 2019 quando, ... la banda, partisse ogni fine settimana daper spostarsi nelle principali località ...I carabinieri lo hanno riconosciuto eper evasione. Andrà in carcere in attesa di giudizio. ...... è stato poi individuato in un noto ristorante di Forio dove è stato bloccato e. Del ...Ufficio Esecuzioni Penali dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di: ...

Napoli, arrestato per stalking 2 volte in 10 giorni ilGiornale.it

L’uomo, un 52enne di Secondigliano, ha seguito la sua ex moglie anche nella caserma dei carabinieri. La legge n.38 dell'aprile 2009 tutela le vittime di stalking ...Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione ...