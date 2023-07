Napoli | 12enne e 15enne accoltellati in strada alla gamba e ai glutei | si indaga

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 25 luglio 2023) Due minorenni dell’area nord diferiti a coltellate in via Stadera a Poggioreale. Le vittime sono une un. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita., due bambini dell’area nord feriti a coltellate: siPoco dopo l’una di notte, i carabinieri sono intervenuti all’ospedale Santobono per unferito. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.