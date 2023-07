Naomi Watts si apre sulla sua menopausa precoce | “Non è stato facile”

Leggi su diredonna

(Di martedì 25 luglio 2023), attrice britannica naturalizzata australiana che quest’anno spegnerà 55 candeline, ha parlato della sua diagnosi di, ricevuta all’età di 36 anni. L’attrice si è aperta in un’intervista Hello! Magazine in cui ha parlato a lungo della sua esperienza, dai sintomi inaspettati come sbalzi d’umore, sudorazione notturna ed emicrania, alla sostanziale mancanza di informazioni dell’epoca, che aveva reso il tutto più difficile. “Credo che se lanon fosse stata un argomento tabù quando ebbi primi sintomi, la transizione sarebbe stata più semplice”. È proprio questa mancanza di informazioni che l’ha portata a fare ricerca da sola e ad aprirsi per chiedere sostegno. Negli ultimi anni l’attrice ha anche iniziato a parlare apertamente di questo argomento per diffondere ...