Nail art | lo smalto satinato conquista tutte

Dai glitter all'effetto marmorizzato, non si può dire che labianca sia banale, quello che è certo è che sa rimanere sempre raffinata. Credit: @simon_ail, @enny.granieri e @classy_nails_...Vi è mai capitato di ritrovarvi a bordo piscina, ipnotizzate dall'effetto scintillante della luce del sole che rimbalza sull'acqua Ebbene, quella visione è stata trasformata incon le water, una tendenza che al momento sta inondando Internet: basti pensare che il tag #waternails ha 15,5 milioni di visualizzazioni solo su TikTok. All'inizio di quest'anno, molti ...Iltrend è declinato in due modi diversi: da una parte unache strizza l'occhio alla bubble manicure giocando sugli effetti che le gocce creano su una superficie d'acqua, dall'altra ...

Unghie effetto acqua: prova la nail art del momento (con il tutorial) Grazia

Per le amanti di nail art grafiche e minimal che sono stufe di ricorrere al classico french, c’è una soluzione chic, ricercata e semplice ma al contempo con una marcia in più. Siamo parlando ...Per fissare il motivo, fate indurire l’intera unghia; quindi applicate un top coat per una maggiore lucentezza.