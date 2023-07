Myrta Merlino | “Barbara D’Urso? Non c’è antagonismo ma io non indugerò nel dolore”

... non dimentichiamo la chiusura di Pomeriggio5, che cambia pelle con l'arrivo di. Ora senza Barbara d'Urso che fine faranno tanti personaggi del jet set ...sbarca in Mediaset dopo dodici anni di conduzione dell' Aria che tira, in onda tutte le mattine su La7. Cambio di rete, di azienda e di fascia oraria. Andrà a occupare il posto che fu ...è pronta a condurre Pomeriggio 5 . La giornalista, passata da La7 a Mediaset, prenderà il posto di Barbara D'Urso alla conduzione. Un passaggio di consegne che segna la svolta più verso ...

Myrta Merlino pronta per Pomeriggio 5: «Nessuna rivalità con Barbara D'Urso, siamo così diverse. Maria De Fili ilmessaggero.it

Il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino sarà molto diverso da quello di Barbara D'Urso Basta interviste cuore a cuore e opinionisti: ecco come sarà ...Ilary Blasi è tornata da poco a Roma dopo il viaggio romantico con Bastian in Brasile. Tornata a casa si è subito concessa del tempo per sé. Ilary non ha ...