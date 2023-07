Musetti | esordio con vittoria ad Amburgo

(Di martedì 25 luglio 2023)in due set - 64, 61 - al primo turno dell'Hamburg European Open per Lorenzoche regola in poco più di un'ora lo svedese n.186 del mondo Elias Ymer qualificandosi al secondo turno del ...

AMBURGO (Germania) -sul velluto per Lorenzoall' Atp di Amburgo : dopo la vittoria dello scorso anno arrivata contro Carlos Alcaraz , attuale numero uno al mondo, il carrarino , n.18 Atp, vola al secondo ...6 - 41°set. SECONDO SET - L'inerzia del match non cambia in avvio di secondo set, anzi.trova subito il break giocando due game ad alta intensità. Arriva un altro break, confermato ...Inizia bene il cammino ad Amburgo di Lorenzo. Campione in carica sulla terra rossa dell'Am Rothenbaum e reduce dalla semifinale a Bastad, il carrarino ha battuto all'lo svedese Elias Ymer , n. 186 al mondo, con il punteggio di 6 ...

Ecco come è andato il match valido per il primo turno dell'Atp 500 di Amburgo tra Lorenzo Musetti ed Elias Ymer.Il tennista azzurro non sbaglia al primo match da campione in carica: due set per battere Ymer. Anche per Trevisan vittoria facile ...