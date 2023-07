Muore per il caldo in spiaggia | mentre è disteso sul lettino

E' stata una notte infernaleil maltempo e i violentissimi temporali che hanno colpito gran parte del Nord Italia. Come già mostrato in questo articolo , fenomeni estremi si sono abbattuti su Lombardia, Veneto, Trentino Alto ...La Rohingya Human Rights Initiative, che si battei membri della minoranza musulmana birmana che vive in India, ha affermato che la neonata non è riuscita a ricevere cure, dopo aver inalato il ...In aumento vittime, feriti e incidenti. Sidi più sulle strade extraurbane. Distrazione, precedenza, velocità le cause principali Dopo la ... Il bollettino stilato dal Rapporto Aci - Istatil ...

Bracciante agricolo muore per un malore legato al caldo Agenzia ANSA

Si è sentito male, probabilmente a causa del caldo opprimente di ieri, mentre si trovava in spiaggia, disteso sul lettino. Un turista, Ugo Mario Criscuolo, 79enne professore di greco in pensione di ...Da Diamante a Positano: altro dramma, turista francese muore in spiaggia per arresto cardiocircolatorio Un’altra tragedia verificata nel pomeriggio di ieri a Positano, quando una turista francese è ...