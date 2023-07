Muore a 16 anni travolta e uccisa da un albero | era in un campo scout nel bresciano

Era in vacanza al campo scout e stava dormendo in tenda , quando un albero si è abbattuto su di lei , uccidendola . Una ragazza di 16è morta così, nella notte, a Corteno Golgi , in Vallecamonica , nel Bresciano. Il suo gruppo scout , di Como , è stato trasferito nella palestra del paese. L'albero è caduto a causa del forte ...Il maltempo sta causando anche vittime: dopo la 56enne colpita ieri da un albero caduto a Lissone, una giovane scout di 16è morta travolta da un albero mentre in una tenda ad un campo estivo a ...Monreale - Una terribile tragedia si è consumata a San Martino delle Scale, dove una donna di 88, Rita Gaetana Pillitteri, è morta nella propria abitazione perché i soccorsi del 118 non sono riusciti a raggiungerla a causa di un vasto incendio che ha circondato la zona.

Maltempo in Lombardia, una ragazza di 16 anni muore colpita da un ... Fanpage.it

BAUNEI. Dopo una giornata di lavoro infernale, passata nell'autobotte a combattere contro gli incendi scoppiati a Jerzu, stremato è tornato a casa e lì è morto. Un malore improvviso è costato la vita ...Mentre al sud il caldo è terrificante, al nord continuano i temporali di forte intensità. Questa notte in molte zone di Milano e Brescia ci sono stati ...