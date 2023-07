MotoGP | nuova squadra per Marc Marquez | destinazione scioccante | tutti i dettagli

(Di martedì 25 luglio 2023) Si fanno sempre più insistenti le voci di un passaggio diad unascuderia di. Quale? Siamo nel pieno del mercato in Formula 1, dove tanti sono i piloti ed anche le scuderie che hanno intenzione di cambiare per un futuro migliore e tentare di lottare per il titolo mondiale. La Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...1 - da non perdere il prossimo 3 settembre il Gran Premio d'Italia a Monza - equelli di, ... 04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital - News.it" Lastagione Sky con progetti, ...... 'La FIM e la Dorna annunceranno presto unasede che ospiterà l'ultimo round della stagione 2023 della Superbike', si legge nella nota diffusa dalla Dorna.... quando in unadominata da Valentino Rossi cominciò ad arrivare unagenerazione di piloti, che poi la gente avrebbe etichettato come i fantastici quattro: Stoner, Lorenzo, Pedrosa e lo ...

Ora disponibile il nuovo sito motogp.com e la nuova app MotoGP™! MotoGP

Redazione P300.it | Oggi Electronic Arts Inc. annuncia nuovi aggiornamenti del gioco e sfide della stagione reale in arrivo su EA Sports F1 23. ‘F1 World’, il ...ROMA - Sarà Iker Lecuona a sostituire Alex Rins nel Gran Premio di Silverstone, appuntamento in programma nel weekend del 6 agosto e che segnerà la fine della sosta estiva della MotoGP. Ad annunciarlo ...