MotoGP | Crutchlow wild card per il Gran Premio del Giappone

(Di martedì 25 luglio 2023) Caltornerà in pista con lo Yamalube RS4GP Racing Team comein occasione del Gp del, in programma a Motegi dal 29 settembre al 1 ottobre 2023. Lo ha annunciato il team Yamaha. Il pilota britannico, collaudatore della casase, parteciperà alla gara con la YZR-M1 che avrà una speciale livrea per l’occasione. Si tratta della prima gara comeperdal 2021, quando è diventato collaudatore per il team Yahama. Il britannico ha partecipato a 10 Gp nel corso del 2021-2022 come sostituto. “Come collaudatore ufficiale Yamaha, faccio tutto il possibile per aiutare a sviluppare la M1. Lavoreremo sodo per raccogliere quante più informazioni preziose possibili per Yamaha”, le parole del britannico. ...

Le dichiarazioni di Yamaha e'Credo che questa wild card sarà un punto di svolta significativo per migliorare le prestazioni della YZR - M1 - ha dichiarato Kazutoshi Seki, YMC......grazie a Fabio Quartararo di Alessio Mannino C alritornerà in pista con la Yamaha. Il pilota inglese, dal 2021 collaudatore per Yamaha con cui ha conquistato i suoi primi podi in, ...... età media 40 anni; 22 i decessi 26 Aprile 2021 Confcommercio Toscana: numeri in rosso per il terziario regionale secondo l'indagine di Format Research 21 Febbraio 2021conquista l'...

MotoGP, Crutchlow wild card nel GP del Giappone con una Yamaha 'prototipo' GPOne.com

Yamaha has officially confirmed that three-time MotoGP race winner and factory test rider Cal Crutchlow will make a wild ...L'esperto pilota britannico torna sulla griglia del motomondiale nel Gran Premio di casa della scuderia di Iwata ...