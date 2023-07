Mostra del Cinema di Venezia 2023 | chi sfilerà sul red carpet?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 25 luglio 2023) Possiamo dire che il programma presentato questa mattina è stato un piccolo capolavoro del direttore Alberto Barbera, che è riuscito a proporre un grande festival nonstante i due scioperi americani e la mancanza quindi di alcune star. Cosa ha detto Barbera in conferenza stampa? “L’ultima settimana è stata turbolenta. Lo sciopero di attori e sceneggiatori in corso a Hollywood ha preso tutti di sorpresa, anche noi, e non è stato facile per un programma che era in pratica già chiuso. In realtà abbiamo perso un solo titolo, il bellissimo film di Luca Guadagnino. Tutti gli altri film americani che abbiamo invitato sono confermati e per questo ringrazo i produttori e i registi che hanno deciso di confermare l’impegno. Mancherà ovviamente qualche star, ma non sarà un redsguarnito, saranno presenti gli attori che hanno lavorato a produzioni totalmente ...