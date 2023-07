Mostra Cinema Venezia 2023 | confermati i 6 film italiani in concorso

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Il già annunciato ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis, che è anched’apertura al posto di ‘Challengers’ di Luca Guadagnino, ritirato dopo lo slittamento dell’uscita al prossimo anno; ‘Enea’, opera seconda di Pietro Castellitto; ‘Finalmente l’alba’ di Saverio Costanzo; ‘Lubo’ di Giorgio Diritti; ‘Io capitano’ di Matteo Garrone; ‘Adagio’ di Stefano Sollima. Sono sei, come da anticipazioni della vigilia, inelprincipale delladeldi, annunciati oggi ufficialmente dal direttore Alberto Barbera nella tradizionale conferenza stampa di illustrazione del cartellone. Per quanto riguarda iinvitati, sono 82 lungometraggi e 14 cortometraggi. “Ci siamo chiesti se fosse giusto metterne sei. Non ...

L’80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia vedrà ancora una volta la presenza di Canon come Digital Imaging Supporter.Il genio creativo musicale di Enzo Jannacci in un film documentario biografico che sarà presentato Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia. (ANSA) ...