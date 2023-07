(Di martedì 25 luglio 2023) Fortissime raffiche di vento, migliaia di fulminazioni e una grandinata apocalittica ha mandato in frantumi le finestre delle abitazioni e provocato gravi danni alladi riposo. Noventa ospiti della struttura verranno trasferiti. Gli abitanti: «Non ce lo dimenticheremo mai»

Mortegliano, il paese distrutto dalla maxi grandine. Il sindaco: «Non c’è una casa indenne» Corriere della Sera

