Mortal Kombat 1 | rivelata la lista dei nuovi personaggi giocabili

Peacemaker, Omni - Man e Patriota sono solo alcuni dei nuovi volti per il reboot della serie Durante l'incontro dedicato a1 al Comic - Con International di San Diego, Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rivelato nuovi personaggi giocabili che si uniscono alla schiera dei lottatori presenti nel ...L'immaginario diè pronto a ripatire da un nuovo universo, ma non rinuncia ai personaggi storici e nemmeno agli ospiti presi da franchise esterni che negli ultimi capitoli della serie hanno visto ...Come da programma , dal Comic - con che si sta svolgendo a San Diego, NetherRealm Studios e Warner Bros hanno condiviso nuovi dettagli riguardo1 . Nello specifico ha annunciato, con il trailer Umgadi, l'aggiunta di Li Mei, Tanya e Baraka come personaggi giocabili e di Goro e Darrius come combattenti Kameo, e ha svelato il ...

Mortal Kombat 1: secondo un leak, anche Harley Quinn nel DLC Pack 2 Everyeye Videogiochi

Stando un leak trapelato di recente in rete, nel DLC Pack 2 di Mortal Kombat 1 sarebbero compresi personaggi del calibro di Harley Quinn e Deathstroke.Durante l'incontro dedicato a Mortal Kombat 1 al Comic-Con International di San Diego, Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rivelato nuovi ...