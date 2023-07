Monteroni | malore improvviso per Laura Centonze | morta a 33 anni per infarto davanti alla figlia di 3 Lutto cittadino

Muore davanti al marito e alla figlioletta a soli 33 anni colta da unimprovviso che non le ha lasciato scampo. Tragedia in casa nella tarda mattinata di sabato, a(in Salento). Probabilmente un infarto, la causa del decesso. Di certo, L. C. (queste le ...improvviso che, purtroppo, non le ha lasciato scampo e che l'ha colpita davanti agli occhi ... Tragedia nel Salento, lutto nella comunità diUna doppia tragedia nel Salento, a seguito ...... oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della stazione didi Lecce ... per esempio, un. La ricostruzione della dinamica del drammatico incidente è ancora nebulosa: ...

Malore in casa, giovane mamma muore a 33 anni. La sindaca: ¬ęDue vite stroncate in poche ore. Stop agli spettac quotidianodipuglia.it

Colta da improvviso malore in casa, muore giovane mamma a Monteroni. La donna, stroncata pare da un infarto, aveva 33 anni. A distanza di poche ore dal tragico incidente stradale in cui ha perso ...MONTERONI. Una tragedia ha colpito la tranquilla città di Monteroni, in provincia di Lecce, sabato 22 luglio, portando via due giovani vite ...