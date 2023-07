Monteforte Irpino | evade dai domiciliari e finisce in carcere

(Di martedì 25 luglio 2023)dai. Sorpreso in strada a litigare e lo denunciano. Disposta la custodia indai. Ieri pomeriggio i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un decreto che ha disposto la sostituzione degli arresticon la custodia in. Ad emetterlo il Tribunale di Avellino nei confronti di un 36enne. Tale provvedimento è scaturito a seguito di denuncia per evasione dagli arresti. Le forze dell’ordine hanno sorpreso l’uomo in strada, intento a litigare animosamente con un suo conoscente. La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto scattare l’aggravamento ...

Nel decimo anniversario della tragedia in cui persero la vita 40 puteolani , venerdì 28 luglio alle ore 18.30 sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime dell'incidente di, sotto al viadotto di Acqualonga, nel luogo dove precipitò il bus e dove oggi è presente un monumento in memoria della strage. La funzione religiosa sarà officiata dal parroco ...

