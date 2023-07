Mondiali Nuoto | Razzetti | “Ho fatto male | non bisogna parlare di sfortuna”

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'argento nei 1500 metri stile libero aidiin corso a Fukuoka, in Giappone. L'azzurra ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell'americana Katie Ledecky, che si aggiudica il ventesimo oro iridato della carriera. Medaglia ...Il nuotatore italiano Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 dorso aidiin corso a Fukuoka , in Giappone . Dopo la vittoria ottenuta l'anno scorso, Ceccon ha toccato con il tempo di 52 27 dietro allo statunitense Ryan Murphy che ha chiuso in 52 22 . Al ...Inoltre, per la prima volta nella storia delitaliano in vasca lunga, Ceccon è stato in grado di salire per tre volte sul podio in due edizioni dei campionati: Stefano Battistelli e ...

Ceccon argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Nuoto italiano ancora protagonista a Fukuoka. Quadarella si inchina solo all'americana Ledecky e conquista l'argento nei 1500 stile libero. Secondo posto per Ceccon nei 100 dorso ...