Mondiali nuoto | Quadarella è argento nei 1500

La felicità di Simona Quadarella si coglie dalle prime dichiarazioni dopo l'argento nei 1500 conquistato aidia Fukuoka : "Questa medaglia significa tanto, non la prendevo da quattro anni e da allora volevo riprendermi questi 1500 e ce l'ho fatta. Avevo un po' di paura di stare accanto a lei ...AGI - È medaglia d'argento per Thomas Ceccon nei 100 dorso deididi Fukuoka vinti dall'americano Ryan Murphy in 52'22. Il 22enne veneto ha toccato in 52'27, staccato di cinque centesimi dalla medaglia d'oro. Nicolò Martinenghi vincendo in 26'74 la ...L'azzurro, campione del mondo uscente, beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che agguanta l'oro Sfuma il bis per Thomas Ceccon aididi Fukuoka. L'azzurro conquista solo l'argento nei 100 metri dorso, specialità di cui è campione del mondo uscente, beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che ...

