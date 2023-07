Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | italiani in gara oggi 26 luglio | orario tv | dove vederli

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 luglio 2023) Paltrinieri in finale negli 800 stile libero, Martinenghi nei 50 rana. Il Setterosa a caccia della finale Gregorio Paltrinieri in finale negli 800 stile libero, Nicolò Martinenghi. Il Setterosa in semifinale contro l’Olanda (alle 10 italiane). Idie palladipropongono per mercoledì 26una serie di appuntamenti con gli azzurri a caccia di medaglie. Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali alle 13.00 italiane (le 20.00 giapponesi). Tutte le gare in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer. Mercoledì 26– Batterie dalle 10.30 50 dorso femminili – Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli. 100 stile libero maschili – Alessandro Miressi, Manuel Frigo. 200 misti ...