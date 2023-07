Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | italiani in gara oggi 25 luglio | orario tv | dove vederli

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – L’Italia a caccia di altre medaglie aididi, martedì 25. Thomas Ceccon cerca il bis nei 100 dorso dopo il trionfo nei 50 farfalla. Nicolò Martinelli, argento nei 100 rana, si presenta anche nei 50 rana. Simona Quadarella in acqua nella finale dei 1500 stile libero. Gregorio Paltrinieri, dopo gli exploit in acque libere, riparte dagli 800 stile libero. Nella pallamaschile, sfida top nei quarti di finale per il Settebello: l’Italia affronta la Serbia (alle 9.30 italiane) per un posto in semifinale. Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali alle 13.00 italiane (le 20.00 giapponesi). Tutte le gare, compresa la palla(9.30 italiane) in diretta tv in chiaro sui canali ...

Gregorio Paltrinieri accede alla finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Il vicecampione olimpico e primatista europeo ha nuotato in 7'44"89 e domani ...Batterie molto tirate quelle degli 800 stile libero uomini, nella terza giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. A Fukuoka (Giappone), la prova delle 16 vasche ha evidenziato quanto il livello s ...