Mondiali nuoto | Ceccon e Quadarella d' argento

(Di martedì 25 luglio 2023) Giornata con due medaglie d'per la spedizione italiana aidia Fukuoka in Giappone. Thomasha conquistato il secondo posto nei 100 metri dorso finendo alle spalle dello statunitense Murphy per soli 5 centesimi di secondo.aveva preso l'oro un anno fa nella rassegna di Budapest.anche per Simonanei 1500 stile libero femminili dominato dalla favoritissima Katie Ledecky. Eliminato invece il Settebello, battuto nei quarti di finale dalla Serbia in una sfida decisa ai tiri di rigore.

Un argento che vale quasi come un oro. Grande risultato per Simona Quadarella , che ha conquistato la medaglia d'argento nei 1500 stile libero aididi Fukuoka. La campionessa azzurra ha nuotato in 15'43 31 e torna sul podio a quattro anni di distanza dall'ultima volta. Medaglia d'oro per la fuoriclasse americana Katy Ledecky, in ...Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso aidiin corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello statunitense Ryan Murphy. "Ho notato peggio di ieri, ma sono contento. ...Ripartiamo da qui: terza giornata di vasca aidi2023, Fukuoka aveva chiuso le piscine con l'inno di Mameli che ancora riecheggiava tra corsia e spogliatoi. Oggi è l'ennesimo programma ...

Thomas Ceccon non si ferma più. Dopo aver conquistato l'oro nei 50 farfalla l'azzurro classe 2001 ottiene la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto che si stanno svolgendo a Fukuoka.