Mondiali nuoto 2023 | Ceccon manca il bis | argento nei 100 dorso per un soffio

(Di martedì 25 luglio 2023) L'azzurro, campione del mondo uscente, beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che agguanta l'oro Sfuma il bis per Thomasaididi Fukuoka. L’azzurro conquista solo l’nei 100 metri, specialità di cui è campione del mondo uscente, beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che agguanta l’oro. Bronzo per l’altro statunitense Hunter Armstrong. “Ho nuotato peggio rispetto a ieri, ma sono contento. Sicuramente ho buttato l’arrivo”, dice l’azzurro appena uscito dalla vasca. “Ieri in semifinale ho nuotato più tranquillo, però capita anche questo. Non è mai scontato vincere, il secondo posto va bene anche se il tempo è migliorabile”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

