Mondiali Fukuoka 2023 | Quadarella dopo l’argento nei 1500 | “Sono contenta | mi sono tolta un peso”

(Di martedì 25 luglio 2023) “proprio, è come essermiun. Non pensavo neanche di fare 15’43, il mio secondo tempo migliore e forse con qualcuno accanto avrei potuto anche fare meglio”. Così Simonacommenta ai microfoni di RaiSport la medaglia d’argento neisl aidi. “veramente, miripresa una medaglia in questa gara4 anni eemozionata. Non è stato facile quest’anno sotto tutti i punti di vista, ci vuole tanto allenamento ma anche tanto equilibrio mentale che avevo perso. Ero tesissima prima della gara”, ha aggiunto. SportFace.

