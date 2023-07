Mondiali Fukuoka 2023 | Quadarella d’argento nei 1500 stile dopo quattro anni

(Di martedì 25 luglio 2023) Terza giornata per il nuoto in vasca aidi. Torna in acqua Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso, con il primo tempo di batteria,lo strepitoso oro di ieri nei 50 farfalla. Ci sarà anche Simona, che proverà a impensierire la quasi imbattibile Ledecky nei. MEDAGLIERE AGGIORNATO RISULTATI MARTEDI 25 LUGLIO Simonavince l’argento neilibero donne. L’azzurra nuota in 15:43.31, vicina al record italiano, e torna sul podioe due quinti posti, a Budapest nel 2022 e a Tokyo nel 2021, tenendo a bada i tentativi di rimonta della cinese Li, 15:45.71, e della francese Kirpichnikova, ...

Subito una sorpresa nelle finali odierne aidi nuoto di. Il britannico Matthew Richards ha vinto la medaglia d'oro nei 200sl. Nelle acque della 'Marine Messe' di, impianto che ospita i Campionatidi nuoto, il ...Roma, 25 lug. Si ferma ai quarti di finale il cammino del Settebello ai campionatidi. Passa la Serbia con 7 debuttanti e un futuro luminoso davanti a se', che batte il Settebello ai rigori per 15 - 14 dopo aver pareggiato col centroboa Ubovic a 48 secondi dalla .... Si ferma ai quarti di finale il cammino del Settebello ai campionatidi. Passa la Serbia con 7 debuttanti e un futuro luminoso davanti a sé, che batte l'Italia vice campione del mondo in carica ai rigori per 15 - 14 dopo aver pareggiato col centroboa ...

Nuova beffa iridata ai rigori per la Nazionale italiana di pallanuoto. Il Settebello esce sconfitto 15-14 nei quarti di finale dei Mondiali di Fukuoka dalla Serbia, una brutta battuta d'arresto visti ...di MARCO VALERIO/ Ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka in Giappone, l’Italia conquista un oro mai visto prima. La medaglia d’oro vinta da Thomas Ceccon nei 50 farfalla, è infatti una medaglia ...