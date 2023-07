Mondiali Fukuoka 2023 nuoto in tv oggi | martedì 25 luglio | canale | orari e diretta streaming

(Di martedì 25 luglio 2023) Tutto pronto per le gare didi25deididelle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30. Terza giornata di gare in vasca di questa rassegna iridata che mette subito in palio le prime medaglie, ma anche le carte olimpiche per Parigi 2024. Nelle gare individuali occorrerà eguagliare o fare meglio del tempo limite fissato, mentre le staffette staccheranno il pass solo salendo sul podio. Unica specialità non olimpica di questa giornata, in cui quindi si lotterà solo per la gloria e non per i prossimi Giochi, è quella dei 50m rana maschili. L’appuntamento con le batterie è per le ore 3.30 della notte italiana tra lunedì 24 e25alla Marine Messe ...

Gregorio Paltrinieri accede alla finale degli 800 metri stile libero aidi nuoto in corso a, in Giappone. Il vicecampione olimpico e primatista europeo ha nuotato in 7'44"89 e domani partirà dalla corsia uno.era curiosit nel rivedere No Ponti in acqua dopo la mancata finale nei 50m delfino deidi. C Il ticinese si qualificato per la semifinale dei 200m, conquistando il 12esimo tempo complessivo in 1'55'85. Unico svizzero in vasca in questa terza giornata di gare, il ...Replicare lo straordinario risultato dell'edizione iridata di Budapest 2022 , lo hanno premesso tutti a partire dal direttore tecnico della nazionale Cesare Butini, sarà difficile ma da come sono ...

Gregorio Paltrinieri accede alla finale degli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Il vicecampione olimpico e primatista europeo ha nuotato in 7'44"89 e domani ...