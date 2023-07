Mondiali femminili 2023 | calciatrice costretta a fingere un infortunio | il VIDEO è virale

(Di martedì 25 luglio 2023) Isono iniziati da qualche giorno e già hanno regalato importanti emozioni. La più grande, per noi italiani, riguarda senza dubbio la vittoria delle azzurre contro l’Argentina firmata da un colpo di testa vincente di Cristiana Girelli. Un successo di misura, ma pesante nell’economia del girone. Lo stesso può dire l’Olanda che ha raccolto 3 punti importanti grazie al successo per 1-0 contro il Portogallo. Nel corso della partita è avvenuto un episodio a dir poco singolare, giudicato secondo molti come antisportivo e diventato ben prestoattraverso i social. Protagonista il tecnico Andries Jonker e una delle sue calciatrici. Leggi anche CRISTIANA GIRELLI Chi è Cristiana Girelli? Bella e letale: l'attaccante dell'Italia dall'esultanza...

Campionati del mondo, edizione 2023. La caccia agli Stati Uniti , nazionale detentrice del titolo, è partita. Per quanto riguarda il Gruppo C il Giappone vorrebbe chiudere in anticipo il discorso qualificazione ...Prima sorpresa aidi calcio, la nazionale di casa, la Nuova Zelanda, è stata sconfitta dalle Filippine. Davanti a 33.000 spettatori dello Sky Stadium di Wellington le padrone di casa hanno perso con ...Prima grossa sorpresa ai, per la sconfitta di una delle due nazionali di casa, la Nuova Zelanda, battuta 1 - 0 dalle Filippine davanti ai 32.357spettatori dello Sky Stadium di Wellington. A decidere il ...

Calciatrice costretta dal proprio allenatore a fingersi infortunata: l'episodio, avvenuto durante i Mondiali femminili 2023, diventa virale