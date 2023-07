Mondiali di nuoto | tutte le categorie con l' Italia in gara e quando vederle

... oltre al terrorismo, mette in dubbio lo svolgimento sereno dei Giochi di Parigi: aidi ... oltre a quella feroce per i biglietti troppo cari (andare a vedere l'atletica o ilcosta 1.000 ...L'Italia ospita per l'ottava volta i campionatie raccoglie le prime medaglie, proprio mentre arrivano buone notizie dalin Giappone, l'atletica ritrova Larissa Iapichino e si attende Jacobs. L'anno prossimo, ai giochi olimpici in ...tra, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento

Ceccon argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto Sky Sport

Fino al 30 luglio sono in corso i Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone). Paltrinieri, Ceccon, Quadarella e Panziera ecco chi sono gli azzurri a caccia di medaglie ...Gli italiani in gara: Paltrinieri nella finale negli 800, Martinenghi nei 50 rana, chiude la staffetta 4x100 mista mixed. Miressi e Frigo nelle batterie dei 100 stile (con Popovici) ...