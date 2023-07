Mondiali di Fukuoka | Quadarella e Thomas Ceccon d' argento

Simona Quadarella ha conquistato la medaglia dargento nei 1500 stile ai campionati del mondo di nuoto in corso a, in Giappone. Lazzurra non ha mai mollato, rilanciando sempre le sue ambizioni,...ROMA " L'azzurra Simona Quadarella ha conquistato l'argento nella finale dei 1500 metri stile libero femminili aidi nuoto, in corso a. La 24enne romana, tesserata Circolo Canottieri Aniene, ha concluso la gara in 15'4331. A vincere l'oro è stata la statunitense Katie Ledecky con il tempo di 15'...ROMA " Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'argento nella finale dei 100 metri dorso maschili deidi nuoto, in scena a. Il tempo del campione veneto, 22enne, tesserato Fiamme Oro Roma, primatista del mondo in questa gara, è di 52.27. Oro per l'americano Ryan Murphy in 52.22 (...

Calato il sipario sul terzo giorno di batterie di questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Una mattinata nipponica che prevedeva le heat dei 50 rana uomini, dei 200 stile libero d ...L’atleta vicentino Thomas Ceccon dopo l’oro nei 50 metri farfalla conquistato ieri lunedì 24 luglio 2023 ai mondiali di Fukuoka, oggi mrtedì 25 luglio 2023 per un soffio perde l’oro nei 100 metri ...