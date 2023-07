Mondiali basket | Datome e l' Italia Cuore di capitano | l' ombra di Banchero? Abbiamo Melli e Fontecchio

(Di martedì 25 luglio 2023) Copyright Gazzetta dello Sport, lunga intervista adi Andrea Tosi , lo ha detto lui. Chiudo in Azzurro, il sogno da bambino. Che si godrà ogni momento è una evidenza: Per me è l'epilogo più ...

Gigi Datome c'è. Lui, di se stesso, non lo dice: allora ci azzardiamo per lui. Il leader dell'Italia diguidata da coach Gianmarco Pozzecco che si accinge a prendere parte al Mondiale 2023 teatro suggestivo: Filippine, Indonesia e Giacarta . Evento in calendario dal 25 agosto al 10 settembre ...tra nuoto, atletica leggera, scherma,e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento... - Follie d'Arabia, l'Al - Hilal offre 700 milioni a Mbappé - Il calcio piange Trevor Francis, giocò con Sampdoria e Atalanta -nuoto, medaglie importantissime per l'Italia -, Nico ...

Basket: niente Nico Mannion ai Mondiali. Pozzecco: "Decisione sofferta ma condivisa da entrambe le parti" OA Sport

Gigi Datome c’è. Lui, di se stesso, non lo dice: allora ci azzardiamo per lui. Il leader dell’Italia di basket guidata da coach Gianmarco Pozzecco che si accinge a prendere parte al Mondiale 2023 – ...Gigi Datome è pronto per la sua ultima avventura in nazionale e, più in generale, con il basket giocato. Il giocatore italiano, che ha raggiunto oggi il resto della squadra azzurra nel raduno di Folga ...