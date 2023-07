Mondiale nuoto | il Setterosa vola in semifinale | impresa contro gli USA

Leggi anche Il Settebello fa tre su tre con la Cina Leggi i commenti: tutte le notizie 25 luglio 2023... tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto e allievo di Cesare Casella, ottiene l'ottavo tempo nelle batterie dei 50 rana in 27'06 e centra senza troppi problemi la semifinale. 'Ho cercato di ...Fuori dalle prime quattro di undopo tanto tempo e una delusione che è difficile quantificare. Campagna ha mandato in tribuna Renzuto Iodice, in acqua i campani Velotto e Dolce che ha ...

Mondiali di nuoto 2023, risultati e gare di oggi: Paltrinieri in finale negli 800 stile Sky Sport

Con i mondiali di nuoto di Fukuoka ancora in corso fino al 30 luglio, abbiamo già potuto assistere alla straordinaria prestazione del nuotatore francese Léon Marchand, che ha conquistato la medaglia d ...Si è appena conclusa la terza mattinata di gare a Fukuoka presso il “Marine Masse”, teatro della XX° edizione dei mondiali di nuoto. Una terza giornata che vedeva solo quattro serie di batterie in… ...