Mondiale femminile | presenze record | quanti biglietti sono stati venduti

(Di martedì 25 luglio 2023) ROMA -appena finite le partite della prima giornata della fase a gironi, ma è già un successo la Coppa del MondoFifa che si sta disputando in Australia e Nuova Zelanda. A soli sei ...

Per questo motivo il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ringraziato Australia e Nuova Zelanda per i loro sforzi nel portare il profilo del calcioa un livello senza precedenti su ......3 milioni di tonnellate di prodotto (pari al 22% della produzione complessiva a livello) e ... 6 medaglie olimpiche maschili, 5 ori mondiali (4 maschili e 1), 2 argenti mondiali (1 ...PAROLE - "Due parole per descrivere il mio stato d'animo dopo aver guardato la vittoria dell'Italia sull'Argentina al debutto nel: meraviglia e gratitudine. Meraviglia ...

Mondiale femminile, giocatrice dell'Olanda obbligata a simulare: il motivo Corriere dello Sport

Mara Navarria e Alberta Santuccio a medaglia nella spada femminile: primi risultati dai Mondiali di scherma a Milano, con le due azzurre che superano i quarti e accedono in semifinale, quando si trove ...La Nazionale Italiana Femminile è partita alla grande nella sua avventura ai Mondiali Femminili che si stanno disputando in Nuova Zelanda e Australia, dove lunedì le Azzurre hanno vinto 1-0 contro ...