Mondiale femminile | la Colombia batte la Corea del Sud all’esordio

(Di martedì 25 luglio 2023) La nazionalena si è imposta per 2-0 contro ladel Sud nel match d’esordio delNella notte laha fatto il suo esordio al2023 contro ladel Sud. La squadra sudamericana si è imposta con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Usme su rigore e Caicedo, tutte nel primo tempo. Laraggiunge così la Germania a quota 3 punti nel girone, mentre ladel Sud resta a 0 come il Marocco.

La nazionale colombiana si è imposta per 2 - 0 contro la Corea del Sud nel match d'esordio delNella notte la Colombia ha fatto il suo esordio al2023 contro la Corea del Sud. La squadra sudamericana si è imposta con il risultato di 2 - 0 grazie alle reti di Usme su ...SYDNEY (AUSTRALIA) - Inizia nel migliore dei modi ilper la Colombia che a Sydney ha battuto per 2 - 0 la Corea del Sud . Le 'Cafeteras' si sono imposte grazie alle reti di Catalina Usme , su calcio di rigore, e della 18enne Linda ...... classe 2005, una delle più luminose promesse del tennis. E lo fa meritatamente in un ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022

Mondiale femminile, giocatrice dell'Olanda obbligata a simulare: il motivo Corriere dello Sport

Vittoria con polemica per l'Olanda nella gara dei Mondiali femminili che si stanno disputanto in Nuova Zelanda. La nazionale Oranje ha sì vinto per 1-0 contro il Portogallo nel match d'esordio grazie ...Clamoroso quanto successo nella partita tra Colombia e Corea del Sud dei Mondiali Femminili. Il portiere asiatico è stato protagonista assoluto ma in negativo Nella mattinata di oggi hanno fatto il ...