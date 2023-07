Mondiale femminile | giocatrice dell' Olanda obbligata a simulare | il motivo

ROMA - L'Olanda ha ottenuto una vittoria nel primo turno dei Mondiali di calcio in Australia e Nuova Zelanda, superando il Portogallo 1 - 0 grazie al gol di Stefanie van der Gragt al 13esimo minuto . ...La prima ha trasformato al 29' pt un rigore concesso per un 'mani' in area di Shim Seo - Yeon, la seconda, considerata una delle maggiori promesse del calcioe 'star' anche del ...Ildi calcioè il grande evento sportivo di questa estate. La FIFA ha deciso di disputare il torneo in Australia e Nuova Zelanda, mentre Hyundai , in qualità di partner ufficiale per ...

Mondiale femminile, la top 10 delle calciatrici piú pagate: Rapinoe seconda Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Esordio positivo per laColombia nei Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda. A Sydney, le 'cafeteras' hanno battuto per 2-0 la Corea del Sud, grazie alle reti ...Sta circolando sui social il video con protagonista Danielle van de Donk durante la partita vinta contro il Portogallo ...